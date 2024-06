După 23 ani, Mircea Sandu recunoaște: „Numirea lui Hagi a fost o greșeală. Ce experiență avea?”

Mircea Sandu (71 ani), președintele Federației Române de Fotbal între 1990 și 2014, recunoaște că numirea lui Gică Hagi pe banca primei reprezentative în 2001 a fost o greșeală.

Mircea Sandu, „boss”-ul de la FRF de la acea vreme, recunoaște acum că numirea „Regelui” a fost o greșeală. „Am greșit că l-am pus pe Hagi selecționer, nu avea experiență în acel moment. De abia se lăsase de fotbal”, a afirmat Mircea Sandu la EuroCast 2024, podcast realizat de Orange Sport.

„M-a terorizat Ioanițoaia. Scria că 90% din populația României îl vrea pe Gică Hagi. Bine, el îmi este foarte apropiat. A venit la Sportul în 1981, noi ne jucam rummy. Am întrebat unde e Hagi, cine e, să raporteze, eram jupân. A doua zi am jucat un meci acolo, a dat un gol la vinclu, incredibil”, a rememorat Sandu despre Gică Hagi.

„Eu am colaborat extrem de bine în teren cu el, avea o calitate excepțională. A fost o presiune mare din partea presei, a venit să negocieze cu Giovanni atunci, fiind reprezentat de frații Becali la acea vreme. Am bătut palma, a fost în regulă. Eu aș fi vrut să continuăm colaborarea, însă nu ne-am înțeles. Nu l-am lăsat singur în vestiar! Am rămas pironit în scaunul de pe Stadionul Steaua”, a conchis acesta, aducându-și aminte și de barajul cu Slovenia.