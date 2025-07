După ce s-a certat serios cu o arbitră la Wimbledon, Sorana Cîrstea a făcut un anunț tulburător

Sorana Cîrstea a anunțat, în decembrie 2024, că „2025 poate fi ultimul sezon al carierei sale” în tenisul profesionist.

Din nefericire pentru tenisul românesc, jucătoarea din Târgoviște a confirmat acest scenariu, după eliminarea suferită în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon.

„Mă voi bucura de acest turneu la dublu pe care suntem încântate să-l jucăm, atât eu, cât și Anna. Apoi vom vedea, cu siguranță voi merge la Iași.

După-aceea vom vedea ce va urma, probabil acesta va fi ultimul meu an, așa că vom stabili exact ce program voi avea în continuare,” a spus Sorana Cîrstea pentru Eurosport.

La a șaisprezecea participare a carierei pe tabloul principal al întrecerii de la Wimbledon, Sorana Cîrstea a avut parte de o interacțiune încinsă cu arbitra meciului, în setul decisiv.

Sportiva din România a fost contrariată de faptul că oficialul partidei a avertizat-o pentru tragere de timp și i-a impus să servească cu al doilea serviciu, o penalizare care nu este impusă niciodată din prima, ci ca a doua formă de pedeapsă.

„Pentru numele lui Dumnezeu, nu am întârziat deloc. Doar am făcut câțiva pași înspre antrenorul meu și am luat un prosop. Iar acum îmi impui serviciul doi, direct?”, a întrebat Sorana Cîrstea.

„Nu, e al doilea avertisment,” i-a replicat arbitra.

„Nu l-am auzit pe primul. Când mi-ai dat primul avertisment?”, a continuat, revoltată, Sorana Cîrstea.

„În primul game al setului decisiv,” i-a răspuns româncei.

„Nu mi-ai comunicat când m-ai avertizat prima oară. Trebuie să le spui jucătoarelor atunci când le avertizezi. Eu nu am auzit. Trebuie să te asiguri când avertizezi o jucătoare că ea a luat la cunoștință,” a mai spus Sorana Cîrstea.

„Spune-mi exact cât a fost scorul când mi-ai dat avertisment,” i-a cerut Sorana Cîrstea arbitrei.

„O să-ți spun după meci,” a răspuns, sec, arbitra, nemulțumind-o pe româncă cu această explicație.

„Nu, acum! Altfel cum știu dacă nu inventezi? Ai spus că știi exact când mi-ai dat primul avertisment. Cum știu că nu mă minți?”, a întrebat-o Sorana Cîrstea pe arbitră.