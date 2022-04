Dusan Uhrin a prefațat meciul împotriva celor de la CS Mioveni: ,,Tot nu sunt mulțumit. Eu încerc să fac tot ce pot”

„Nu o duc prea bine pentru că am pierdut în ultimul meci (n.r. – 1-2 cu FCU Craiova), deși am jucat bine. Cred că e cel mai rău să joci bine și să pierzi cum s-a întâmplat. Nu am făcut multe greșeli, ci doar două. Dar tot nu sunt mulțumit. Eu încerc să fac tot ce pot, jucătorii trebuie să facă la fel. Sper să putem lupta.