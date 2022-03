Dusan Uhrin a venit în București pentru a semna cu Dinamo: „Am fost chemat să ajut”

Antrenorul Dusan Uhrin Jr. a declarat, miercuri, la sosirea pe aeroportul Henry Coandă din Otopeni că revine la Dinamo pentru a ajuta clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

“Am revenit pentru că am fost chemat să ajut. Îmi place Dinamo. Nu am semnat un contract până acum. M-am întors pentru suporteri. Am fost sunat ieri seară. Începem să discutăm în această seară. Va fi mult mai dificil decât anul trecut. Trebuie să îi văd pe jucători la antrenament. Merg la Săftica. Îmi place România. Vom vedea ce va fi în seara asta. Poate mă întorc la Praga. Nu am semnat”, a spus Uhrin, potrivit news.ro.

Dinamo a anunţat, miercuri, încheierea pe cale amiabilă a contractului cu antrenorul Flavius Stoican. Stoican a fost intalat pe banca tehnică a grupării bucureștene la finalul anului trecut, în locul lui Mircea Rednic. Flavius Stoican a adunat 8 etape în Liga 1 pe banca dinamoviştilor, palmaresul fiind de o victorie, două remize şi cinci înfrângeri. Noul antrenor al echipei ar urma să fie Dusan Uhrin jr.