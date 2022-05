Dusan Uhrin, despre meciul de baraj al lui Dinamo: „Mă concentrez doar pe echipa noastră”

Dinamo întâlnește UTA vineri, de la ora 20:30, pe teren propriu, în etapa a 9-a, ultima a play-out-ului Ligii 1. Pentrui „câini” va urma meciul de baraj pentru rămânerea pe prima scenă, dar pe antrenorul Dusan Uhrin nu-l interesează adversarul.

„Nu mă interesează cu cine vom juca la baraj”, a recunoscut Dusan Uhrin

Meciul cu UTA este ultimul al lui Dinamo în acest sezon al Ligii 1. „Câinii” se află pe locul 8 și pot urca o poziție în clasament dacă înving, iar Chindia nu câștigă partida de pe teren propriu cu Gaz Metan.

„E ultimul meci. Jucătorii care intră trebuie să-mi arate tot ce au mai bun și să ne pregătim pentru disputa de la baraj. Nu sunt probleme cu accidentările, doar suspendările ne pot pun probleme.

Grădinaru a fost suspendat. La fel și Sebi Moga (n.r. – antrenorul secund). Pentru mine e o greșeală să iei roșu, am discutat despre asta cu ei.

Nu mă interesează cu cine vom juca la baraj, eu vreau doar să-mi pregătesc echipa. Probabil vom juca împotriva lui U Cluj, dar nu asta e important.

Nu mă concentrenez foarte mult pe meciurile din Liga 2, mă concentrez doar pe echipa noastră, nu contează cu cine vom juca la baraj. Suntem concentrați, nu pot spune că nu suntem pregătiți”, a spus Dușan Uhrin la conferința de presă de dinaintea partidei cu UTA.

Dusan Uhrin preferă emblema lui Dinamo cu doi câini pe ea

Tehnicianul a mai declarat că nu ar schimba emblema actuală a echipei, pe care Dinamo nu mai are voie s-o folosească, însă. „Mie-mi place emblema actuală, nu am nicio favorită. Nimeni nu mi-a spus că trebuie să aleg.

O să aleg alta, pot să fac și eu una. Le-am văzut pe cele de pe Facebook, cred că ar fi mai bine dacă am păstra-o pe aceasta.

E greu, știu, dar ar fi bine să se discute cu domnul Badea și să nu se schimbe nimic. Mie-mi place să fie emblema cu cei doi câini pe ea”, a spus Dușan Uhrin.

Tehnicianul ceh a oferit și o declarație amuzantă legată de viitorul stadion. „Nu am contract așa lung să prind stadionul nou, poate-l prind când vin data viitoare”, a spus el.