Dusan Uhrin și-a pierdut cumpătul înainte de FC Botoșani – Dinamo: „Trebuie să-i întrebați pe ei”

Dinamo joacă vineri, de la ora 20:30, în deplasare, cu FC Botoșani, în etapa a 8-a a play-out-ului Ligii 1. Meciurile de baraj de apropie, iar rensiunea este mare printre jucătorii antrenați de Dusan Uhrin, tehnicianul pierzându-și cumpătul la conferința de presă.

Dusan Uhrin a recunoscut că nu este calm înaintea meciurilor de baraj

Dinamo nu doar că nu mai are cum să scape de baraj, dar șansele să urce un loc în clasament sunt infime. În acest moment distanța față de Chindia este de 4 puncte, dar echipa din Târgoviște joacă în ultima etapă cu Gaz Metan.

Tehnicianul dinamovist a susținut o conferință de presă înaintea partidei cu FC Botoșani și a recunoscut că sunt tensiuni în vestiar. „Fiecare meci e important pentru mine, de acum, în perspectiva barajului.

Vom avea două meciuri importante, nu ne concentrăm acum prea mult pe oponenți, ci pe noi! Știm că partida cu Botoșani e foarte grea, e importantă pentru noi, dar am decis să ne concentrăm pe jucătorii noștri, e cel mai important acum.

Îi simt bine pe jucători, se antrenează bine, sunt împreună. Trebuie să-i întrebați pe ei cum se simt împreună, dar eu îi simt bine. Cum stau ei cu moralul? Trebuie să-i întrebați pe ei cum sunt.

Eu nu sunt calm! Pentru mine e important să-i prepar, sunt concentrat pe antrenamente. Am câștigat 5-1, dar nu sunt mulțumit că am luat gol. Apoi, am jucat cu un om în plus. Apoi, a fost 0-0 la pauză. E bine că am câștigat, dar trebuie mai mult”, a spus Dusan Uhrin.

Dusan Uhrin crede că primele 4 din Liga 2 au valoare să joace în prima divizie

Antrenorul ceh a refuzat să spună dacă se gândește să plece de la echipă. „Nu este o întrebare pentru mine, vreau să mă concentrez aici, la munca mea la Dinamo. Vă rog nu mă întrebați despre mine, am spus-o deja de zece ori până acum.

Acum, depinde de jucători dacă vor evolua la baraj, o luăm individual. Nu știu contractele lor, ca să realizez dacă pleacă 17 sau nu.

Am văzut și eu meciurile primelor patru echipe (n.r. – din Liga 2), este o competiție tare. Toate formațiile de acolo joacă bine, liga a doua, mă refer la primul grup de sus, au o evoluție de apreciat, sunt la nivel de Liga 1”, consideră cehul.

Dusan Uhrin le cere elevilor lui să fie concentrați

Dusan Uhrin a reafirmat că dorința lui este să antrebze în Liga 1. „Dacă mi-e teamă? Nu mi-e frică de nimic! Trebuie să ne concentrăm pe meciurile noastre, să rămânem în Liga 1, nu mi-e teamă de absolut nimeni și nimic.

Dar respectăm orice adversar. Avem fotbaliști buni, trebuie doar să ne concentrăm. Repet, într-una: vreau să rămân în Liga 1.

Ehmann a vrut să plece, acum e la echipa a doua. Eu mă bazez doar pe jucătorii care vor să rămână, să continue aici”, a întărit Uhrin.

Dusan Uhrin a făcut o paralelă cu Mircea Lucescu

Antrenorul ceh a spus și motivele pentru care nu vorbește limba română. „Dacă aș începe să vorbesc română, atunci sigur nu m-ați înțelege. Ceha nu e limbă latină, de aceea mi-e mai greu. Nu l-am auzit niciodată pe Mircea Lucescu vorbind rusă! Nu l-am auzit.

Probabil, și lui îi este greu, deși a stat mai mult în acea zonă. Așa, și eu vorbesc un pic germana, nu engleza.

Nu vorbesc română, nu m-ați înțelege. Nu pricep de ce alții sunt atenți la acest detaliu, eu nu sunt concentrat pe munca lor!”, a replicat el.