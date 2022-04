„E a doua oară în 4 luni când mă omoară!”. Răsturnare de situație în cazul lui Mino Raiola! Impresarul a făcut anunțul chiar el, pe contul său!

Ieri, în presă răsuna anunțul că Mino Raiola, un bine cunoscut impresar al unor fotbaliști de top, ar fi murit. Se pare că acesta este teafăr, glumind, mai mult sau mai puțin, pe seama acestui subiect chiar pe contul său personal de Twitter.

Mai exact, s-a scris în presă că agentul ar fi murit, la vârsta de 54 de ani, din cauza unei boli crunte. Se pare că italianul este teafăr, dar dezgustat de faptul că s-au răspândit vești neadevărate despre el.

Mino Raiola a postat un mesaj pe contul său personal de Twitter:

„Starea curentă de sănătate pentru cei care se întreabă: dezgustat, e a doua oară când mă declară mort în 4 luni. Par capabili și să resusciteze.”

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022