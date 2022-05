„E o combinație perfectă”. Un nume mare al Rapidului laudă implicarea lui Dan Șucu în Giulești

Daniel Pancu consideră că trupa din Grant se va putea lupta pentru podiumul Ligii 1 în sezonul viitor după cooptarea omului de afaceri în acționariatul clubului.

Fostul atacant al alb-vișiniilor este de părere că pentru atingerea unui astfel de obiectiv, Rapidul are nevoie de câteva transferuri în vara acestui an. În 2023, gruparea giuleșteană va sărbători centenarul.

„O singură dată l-am văzut pe domnul Șucu. Doar l-am salutat. E clar că e pasionat, are puștii la Academie, îi place fenomenul. E foarte priceput în afaceri, e o combinație perfectă. La un buget de opt milioane de euro, Rapid are nevoie de minim cinci jucători. Ca să te duci până la capăt, într-un an cu presiune foarte mare.

Nu o să mai fie Clinceni și Mediaș. Vin Universitatea Cluj și Petrolul, o să fie echipe care n-au prins play-off-ul, cum sunt UTA și Sepsi. Toate acestea vor trage pentru play-off. Vor fi probabil 10-11 echipe, iar asta e foarte bine. Din ce în ce mai multă lume pe stadioane, iar un lucru bun”, a mărturisit Daniel Pancu, într-o intervenție pentru Pro Sport.

Rareș Ilie este perla descoperită de rapidiști în primul an de la revenirea în eșalonul de elită al fotbalului românesc. Iar puștiul l-a cucerit și pe Daniel Pancu.

„Golul lui Rareș Ilie cu Sepsi este unic! Adi Ilie a dat cu șpițul și a văzut poarta. Eu n-am mai văzut la nimeni să dribleze așa. Dacă voi găsiți un gol identic… eu nu am mai văzut. Am fost pe stadion și acasă am văzut reluările. La început, am fost tentat să cred că a dat cu stângul lobul. E îmbucurător să vezi așa talent, crește frumos. Ia deciziile corecte și nu are fluctuații. Încă n-are agresivitate, dar sunt lucruri care se corectează”, a apreciat fostul idol din Giulești.