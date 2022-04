„E prea mare mizeria și mi-e rușine!”. Gigi Becali, dezgustat! Ce l-a deranjat pe patronul celor de la FCSB

Răzvan Burleanu a câștigat, marți, alegerile pentru șefia FRF. Gigi Becali a fost deranjat de faptul că Burleanu a fost singurul candidat, iar alegerile nu și-au avut rostul.

Cel de-al 3-lea mandat al lui Burleanu la cârma FRF, a stârnit un val de reacții în lumea fotbalului românesc. Una dintre vocile potrivnice a fost chiar Gigi Becali.

Patronul de la FCSB, dezgustat!

„Asemenea batjocură ce filmați voi acolo, asemenea circăraie… nu ești om să te duci acolo. Nu am nimic cu Burleanu, vă dați seama cât de înapoiați, cât de săraci mentali, cum să te duci acolo?!

Vezi de treaba ta. Și Argăseală, ce să faci acolo?! Stai mă acasă. Ce, Argăseală e om?! Nici el nu e. Ăștia nu sunt oameni.

E prea mare mizeria și mi-e rușine să comentez așa ceva. Adică să nu se ridice nimeni de acolo să nu spună «băi, domnule Burleanu». Chestiunea asta că nu are nimeni voie să candideze, ce e râsul ăsta?! Mi-e și rușine dacă comentez, mă înjosesc.

Un om are rațiune, are demnitate, are gândire, cum să faci așa ceva?! Hai să venim la tribună să te votăm pe tine, candidat?! Nu au pus ei că nu poți să candidezi dacă nu ai 5 ani de președinție?!

Se încadrau doar oameni cu notorietate, dar el ce experiență a avut el când a candidat? Nu e băiat rău, dar de ce face circul”, a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.