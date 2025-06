Edi Iordănescu a spus ce obiective are la Legia Varșovia

Fostul selecționer al României, Edward Iordănescu, a afirmat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, în care a fost prezentat oficial la conducerea tehnică a echipei de fotbal Legia Varșovia, că a venit cu încrederea că poate aduce din nou glorie clubului polonez.

El nu este prima experiență în străinătate, el pregătind și echipa bulgară ȚSKA Sofia, în 2016.

„Pentru mine este cu adevărat o onoare, sunt mândru și fericit că începând de astăzi sunt oficial antrenorul principal al echipei Legia Varșovia. Sunt pregătit să-mi asum întreaga responsabilitate pentru partea tehnică a echipei.

Știu că există așteptări mari și mă simt pregătit pentru tot. Știu că sunt așteptări mari din partea fanilor fantastici ai Legiei. Clubul este cel mai mare din Polonia, dar este și un brand internațional.

Și cred că și fanii sunt un brand internațional. Am studiat mult echipa în ultimele zile, cunosc foarte bine campionatul polonez, pentru că la echipa națională a României am avut câțiva jucători care au evoluat aici.

Cunosc și antrenori care au activat în acest campionat. Cu fostul antrenor, echipa a făcut multe lucruri bune, dar trebuie să ridicăm nivelul în campionatul polonez foarte rapid.

Sunt în ultima etapă a acestei evaluări. Am tras câteva concluzii și vom lucra intens la strategie. Am găsit o bază excelentă, condiții fantastice, oameni profesioniști care mi-au prezentat proiectul întregului club, infrastructura și condițiile.

Am venit cu încredere că putem facem din Legia un club mare din nou”, a declarat Iordănescu.

„Sunt în ultima etapă a analizei în ceea ce privește echipa. Timpul este cel mai mare dușman al meu în acest moment. Pentru că orice antrenor are nevoie de timp, iar noi avem foarte puțin timp în privința pregătirii meciurilor.

În ceea ce privește transferurile, calitatea este importantă, nu cantitatea. Nu mă interesează cantitatea, 3-4 jucători ar trebui să fie de calitate, să influențeze imediat calitatea echipei și să poată face diferența într-un timp foarte scurt.

Trebuie să fim foarte atenți la alegerea transferurilor. Scopul meu nu este să aduc jucători din România sau din alte echipe naționale, ci să aduc jucători care să influențeze imediat calitatea echipei.

Știam că dacă vin la Legia, vin într-un mediu unde am toate resursele care mă vor ajuta în lupta pentru trofee. Există multă presiune aici, dar sunt pregătit pentru asta și mă va stimula să fiu mai bun în fiecare zi.

Sunt sigur că vor fi critici, pentru că așteptările sunt foarte mari, fanii vor ca totul să se întâmple repede.

Și eu mi-aș dori ca lucrurile să se întâmple repede, dar există un proces și dacă sunt lucrurile sunt făcute corect, vor urma rezultate bune. Dacă ne grăbim, va fi mult mai greu”, a adăugat antrenorul român.

Edward Iordănescu, care împlinește luni 47 de ani, le-a transmis în glumă ziariștilor polonezi, că ar fi preferat să petreacă această zi alături de familie: „De mulți ani mă confrunt cu situația în care de ziua mea de naștere trebuie să fiu departe de familie.

Nu pot să mint, mi-aș dori să am familia și copiii aici. Dar sunt obișnuit cu această situație. Dacă nu sunt cu ei, sunt foarte fericit că pot fi aici. Din păcate, nu mi-am dorit să-mi petrec ziua de naștere cu voi. Desigur, este o glumă. Dar atmosfera aici este foarte bună”.

Fostul selecționer al României a afirmat totodată că a petrecut o perioadă fantastică la cârma naționalei, dar că în ultima perioadă i-a lipsit munca în cadrul unei echipe de club.

„A fost fantastic la echipa națională, totul s-a schimbat atât de repede și schimbarea echipei naționale a fost un mare succes.

Am ajuns la Campionatul European după 8 ani și am reușit cel mai bun rezultat din istoria Federației Române de Fotbal. A fost o perioadă fantastică pentru toți, am avut o susținere extraordinară, așa cum simt acum la Legia.

Mi-au oferit și acolo multă încredere. Mi-au oferit un nou contract, dar decizia a fost mai personală, am vrut să mă concentrez pe familie.

Și am considerat că 7 ani și jumătate sunt cam mulți. Mi-a lipsit antrenoratul, mi-a lipsit munca zilnică cu jucătorii de club”, a mai spus Edward Iordănescu.

Iordănescu și-a început cariera ca secund la Steaua, după care a mai fost secund la FC Vaslui. Cariera sa de antrenor principal cuprinde echipele ASA Târgu Mure, Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș și FCSB, iar între 2022 și 2024 a fost selecționerul României.

Palmaresul său cuprinde un titlu de campion și o Supercupă a României, ambele cu CFR Cluj.

În sezonul trecut din Ekstraklasa, prima ligă poloneze, Legia s-a clasat pe locul al cincilea. Legia, care nu a mai câștigat titlul în Polonia din 2021, a cucerit în sezonul recent încheiat Cupa Poloniei.

Legia a încheiat sezonul cu portughezul Goncalo Feio pe banca tehnică, acesta fiind numit în aprilie în locul germanului Kosta Runjaic.