Edi Iordănescu, avertizat de unul dintre apropiații săi: „Nu poate să-i închidă gura lui Gigi Becali!”

Antrenorul FCSB-ului pare că reușește în continuare să dețină controlul la echipa roș-albastră, la mai bine de o lună de la instalare!

Gigi Becali este recunoscut pentru lipsa de răbdare pe care o are cu proprii fotbaliști și antrenori, astfel că devenise deja un obicei ca afaceristul din Pipera să dicteze totul la formația roș-albastră. Cu toate acestea, odată cu numirea lui Edi Iordănescu, patronul echipei a anunțat că îi va oferi acestuia putere deplină și nu se va mai băga peste deciziile sale.

Marian Aliuță, fostul „Magician” din Ghencea, a vorbit despre relația pe care bunul său prieten o are cu Gigi Becali. Aliuță consideră că FCSB avea nevoie de o mână de fier în vestiar, însă este de părere că Edi Iordănescu nu îi poate închide gura definitiv patronului. Fostul mijlocaș a mărturisit că afaceristul dispune de suficienți bani, astfel încât să treacă peste orice clauză speculată în contractul cu antrenorul în vârstă de 43 de ani.

„Mă bucur pentru Edi, este fratele meu. Eu am o relație specială cu el, vorbim tot timpul. Am crescut împreună la juniorii Stelei. Se vede mâna lui la FCSB, echipa avea nevoie de un stăpân în vestiar. Edi poate să fie șef în vestiar. Am mers la meciul cu Dinamo pentru el, îmi este prieten, sper să câștige campionatul.

E mult spus că Edi Iordănescu i-a închis gura lui Gigi Becali. Nu poate să-i închidă gura, e patronul echipei. La banii pe care îi are, Gigi Becali poate să treacă oricând peste clauze și să dea afară antrenorul. Pentru Edi este un mare plus că a reușit să ajungă la o înțelegere cu patronul. Edi este un profesionist, nu are nevoie de bani, are nevoie de performanță. Jucătorii de la FCSB aveau nevoie de un stăpân în vestiar„, a spus Aliuță, potrivit Digi Sport.