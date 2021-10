Edi Iordănescu, avertizat: ,,Piţurcă avea în contract să nu vorbească Gigi Becali și tot nu a reușit”

FCSB e pe un trend ascendent în Liga 1, cu Edi Iordănescu pe banca tehnică, însă patronul Gigi Becali s-a declarat nemulţumit de faptul că echipa sa nu a avut până acum un joc spectaculos şi bazat pe posesie.

Geraldo Alves, fost fotbalist la formaţia lui Gigi Becali, a vorbut despre situaţia lui Edi Iordănescu la club. Acesta îl atenşionează pe tehnician că şi Victor Piţurcă i-a transmis reguli clare lui Gigi Becali, iar acesta nu le-a respectat, urmând ca Piţurcă să plece apoi de la FCSB.

,,Mult mai bine acum cu Edi Iordănescu. Se vede că au principii, ordine în echipă. Venirea lui Keșeru e un plus, un killer, are maturitate. Și venirea lui Vinicius a adus un plus în apărare.

Eu când am venit în România, domnul Pițurcă m-a luat. Și avea în contract să nu vorbească Gigi Becali și tot nu a reușit. Se vede foarte clar diferența între o echipă care are un antrenor adevărat și una…

Eu sunt fan al lui Edi Iordănescu, l-am prins când era secundul lui Ilie Dumitrescu.”, a declarat Geraldo Alves, pentru ProSport.