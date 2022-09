Edi Iordănescu, convins că naționala României va arăta din ce în ce mai bine: „Am arătat că avem viitor!”

România nu a reușit să plece cu toate cele 3 puncte din deplasarea cu Finlanda. Cele două au încheiat la egalitate (1-1). Se pare că selecționerul Edi Iordănescu este mulțumit de acest rezultat.

Mai exact, Edi Iordănescu conisderă că naționala are viitor. Iată ce a comentat selecționerul după egalul cu Finlanda.

„Am arătat că avem viitor, că putem să producem și speranță!”

„Am câștigat mentalitate pentru viitor, cred că am arătat că avem viitor, că putem să producem și speranță. Jucătorii mi-au arătat că avem caracter. Cred că a fost destul de multa neșansă să intrăm cu 1-0 la pauză. Echipa a început bine. Am avut mobilitate, am avut situații clare, am lovit bara de două ori și cred că meritam să intrăm cu alt rezultat la pauză.

Nu am cedat, am continuat cu multe momente bune și asta a făcut să și marcăm. Am avut o posesia mult mai bună, cu progresie, am produs și foarte multe ocazii și ne dă încredere”, a declarat Edi Iordănescu, după meciul cu Finlanda.

Pleacă Edi Iordănescu de la națională!?

„Nu cred că sunt subiectiv când spun că am avut foarte multa neșansă de când am venit. În ceea ce mă privește pe mine, haideți să aşteptăm. Să vină un rezultat bun cu Bosnia, după care tragem linie. Mărturisesc că mi s-au făcut multe nedreptăţi şi sunt lucruri care nu le consider fireşti. Eu cer încredere şi răbdare. Nu pentru mine, pentru echipă.