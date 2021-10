Edi Iordănescu, despre întăririle din iarnă la FCSB: „Lumea uită că ăsta este fotbalul”

Foarte greu. Jucătorii buni sunt legaţi, majoritatea, sunt excepţii de la regula când îţi apare un jucător, aşa că nu pot să spun că vor fi schimbări majore în iarnă. Este departe de noi iarna în acest moment.

Noi trebuie să gestionăm momentul ăsta. Este bine că am intrat în această pauză după o victorie, chiar dacă a venit în minutul 94.

Lumea uită că ăsta este fotbalul, până la urma urmei. Noi am pedalat mult în gol, este adevărat că nu am găsit la meciul cu Chindia mijloacele necesare. Dar cu toate astea am avut ocazii mari. Dacă una dintre ocazii se valorifică, vorbim despre un alt joc”, a detaliat Edi Iordănescu, pentru Digi Sport.

CITEȘTE ȘI –>> GIGI BECALI ÎI FACE TOATE POFTELE LUI EDI IORDĂNESCU! ULTIMUL TRANSFER PUS LA CALE DE FCSB