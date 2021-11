Edi Iordănescu, despre problemele FCSB-ului: „Un jucător a căzut din picioare și l-am găsit pe jos!”

FCSB s-a impus cu 2-1 în fața celor de la FC Argeș, în etapa a 14-a din Liga 1. Tavi Popescu și Vali Gheorghe au adus cele trei puncte de partea bucureștenilor.

A fost prima partidă jucată de vicecampioana României după mai bine de două săptămâni. Edi Iordănescu a povestit prin ce probleme medicale au trecut jucătorii săi din cauza infectării cu noul coronavirus, unii dintre ei având probleme majore.

”Mi-a fost teamă. Am avut jucători cu probleme mari, nu doar din cauza izolării. Au fost jucători care nu s-au putut da jos din pat și chiar, fără să-mi ceri nume, care a căzut din picioare în cameră. A fost găsit de unul din secunzii mei, care se afla și el acolo în izolare. Au auzit o bubuitură și când au inrat în cameră l-au găsit căzut pe jos în cameră. Momente cumplite.

De aceea spun că a fost foarte urât din partea celor care au comentat că nu jucăm cu Farul. Am suferit enorm și pentru că nu ne-am putut apăra șansele în Cupă. Simțeam că avem un culoar bun spre trofeu. Știu cât de importantă este cupa pentru suporteri, iar eu am venit la Steaua pentru trofee. Am pierdut dintr-o vină care nu era a noastră”, a declarat Edi Iordănescu, la Radio Sport Live.