Edi Iordănescu, detalii despre postul de selecționer: „Am avut un contact”. Ce plănuiește fostul antrenor de la FCSB

Edi Iordănescu a vorbit despre faptul că numele său este unul dintre cele înaintate pentru preluarea echipei naționale a României.

Fostul antrenor de la FCSB a declarat că nu a primit nicio ofertă concretă din partea Federației, recunoscând că a existat un contact neoficial cu Răzvan Burleanu.

De asemenea, Iordănescu Jr. a dezvăluit că planul său este să antreneze peste hotare, în condițiile în care situația cu privire la viitorul selecționer al echipei naționale este departe de a fi lămurită.

”Am o clauză de vacanță acum (n.r. râde)! Aș avea o emoție pentru bucuria că sunt la echipa națională. Au trecut multe și peste mine, am câștigat un titlu. Am antrenat două dintre cele mai titrate echipe din România. Până la urmă, este vorba despre echipa națională. Rămân la părerea că fotbalul românesc are antrenori buni. Federația are de unde să aleagă. Sunt mulți jucători de la echipa națională cu care am lucrat.

Dacă se va miza pe un antrenor tânăr, cu siguranță va veni cu entuziasm și energie. Eu mă simt stăpân pe munca mea și nu am nicio emoție că unde voi merge voi da totul. Am fost acuzat în mai multe rânduri că am cedat în anumite momente. Am cedat când mi-am dat seama că nu sunt perspective, cum a fost ultimul episod la FCSB.

Dar n-am o ofertă de la echipa națională, nu am avut o întâlnire cu președintele FRF. Am avut un contact, e adevărat, dar nu o consider o ofertă. Nu dezvolt. Pentru mine, o ofertă înseamnă ceva concret. Că sunt pe o listă într-un sertar, mă interesează mai puțin. Eu cu Mihai Stoichiță vorbesc des, am vorbit generalități. Ipotetic, nu ajută pe nimeni dacă discutăm. E îmbucurător, dar nu garantează nimic. Voi pune accent pe o plecare în exterior. Am vrut asta și când am plecat de la CFR Cluj, dar nu s-a materializat”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Digi Sport.