Edi Iordănescu îl scoate din sărite pe Becali. Ce critici i-a făcut lui Octavian Popescu, „perla” FCSB-ului: „Știu ce spun, l-am avut pe mână”

Edi Iordănescu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Octavian Popescu însă a subliniat și capitolele la care jucătorul celor de la FCSB mai are mult de muncit.

„Tavi mai are nevoie de forță, de maturitate în joc. Are fluctuații în joc, știu ce spun, l-am avut pe mână. Are 5-7 minute bune, iese la rampă, e dinamic, prezent, dar apoi dispare alte 7-8 minute din joc.

Eu aveam o strategie, eram vocal cu jucătorii tineri în timpul jocului. Când vedeam că nu sunt așa cum trebuie, reacționam și încercam să-i trezesc. E un jucător tânăr și sunt normale până la urmă aceste fluctuații”, a declarat Edward Iordănescu la Digi Sport.