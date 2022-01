Edi Iordănescu, încântat că ar putea fi noul selecționer al naționalei: „E încrezător. A prins deja experiență”

Edi Iordănescu (43 de ani) este tot mai aproape să fie numit noul selecționer al naționalei României. Conducerea FRF va face un anunț sâmbătă, 22 ianuarie.

Fostul fotbalist Narcis Răducan a vorbit despre posibilitatea ca Edi Iordănescu să fie numit noul selecționer al primei reprezentative de fotbal a României.

„Da, am discutat cu Edi, întâmplător (n.r. – râde). El vede altfel situația, față de acum câțiva ani. A prins deja experiență, are părul alb. Îmi place că e încrezător, voiam să văd starea de spirit. Știe ce are de făcut. Sigur că misiunea este foarte grea, n-aș zice imposibilă. Dimpotrivă, e provocatoare pentru un antrenor și el este tânăr, are timp să-și revină dacă nu funcționează.

Am mare încredere că va funcționa. Are câteva avantaje. Faptul că este foarte bine ancorat în fotbalul românesc, cred că a lucrat cu jumătate dintre jucătorii selecționabili. Este un antrenor de obiectiv, nu cere foarte mult timp. Reușește să intervină rapid în mecanismul echipei, ceea ce avem nevoie.

Și este un antrenor al detaliilor, iarăși este nevoie la echipa națională. N-ai multe zile și ai nevoie de un scanner foarte bun și să intervii foarte rapid. Vom vedea care va fi rezultatul acestui mare test în cariera lui, dar eu am mare încredere. Este foarte potrivit pentru munca asta, îl cunosc”, a spus Narcis Răducan, la Digi Sport.

Echipa naţională a rămas fără antrenor la 30 noiembrie, când i-a expirat contractul lui Mirel Rădoi. România a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2022.

Edi Iordănescu a antrenat-o ultima dată pe FCSB. Și-a reziliat contractul cu vicecampioana, la mijlocul lunii noiembrie. A avut un bilanț de 11 partide (8 victorii, 2 egaluri, o înfrângere). De-a lungul carierei, a mai antrenat la Fortuna Brazi, FCM Tg. Mureș, Pandurii, Astra, CFR Cluj, Gaz Metan și ȚSKA Sofia.