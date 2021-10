Edi Iordănescu, îngrijorat înaintea meciului cu FC Argeş: ,,Situaţia cu COVID-ul ne-a pus la pământ”

FSCB se pregăteşte să dispute primul meci oficial după ce a fost decimată de cazuri de COVID-19 şi accidentări în ultima vreme. ,,Roş-albaştri” vor juca duminică, de la ora 20:30, în compania celor de la FC Argeş, la Buzău.

Edi Iordănescu, antrenorul lui FCSB, se arată foarte îngrijorat în privinţa echipei sale. Acesta este nemulţumit de faptul că de când a venit la echipă, niciodată nu a avut la dispoziţie lotul complet.

,,Sunt lucruri care mă neliniștesc pentru că pentru orice antrenor e o problemă când nu are mai mulți jucători importanți pentru echipă. Când am venit, parcă a fost un blestem, tot timpul, probleme medicale, probleme pe care le-am găsit, care au venit după, a venit și situația cu COVID-ul și ne-a pus la pământ. Prea mulți jucători au ieșit din procesul de pregătire.

A fost o pauză foarte mare și, științific vorbind, două săptămâni de stat în izolare înseamnă minim 3-4 săptămâni de muncă pentru a-i aduce într-o formă acceptabilă, de la organism la organism, de la jucător la jucător. Nu am luat în calcul problemele mai importante de sănătate. Am avut jucători care au avut mai mult de suferit și care resimt în continuare.

Avem jucători care au probleme cu respirația. Au reintrat în procesul de antrenament, dar au probleme să respire. De când am venit, nu am putut să mă bucur de o zi în care să am o formulă completă la antrenament. Când începusem să mai recuperăm din accidentați, a venit problema cu focarul.

Ne afectează, nu am putut să jucăm nici măcar un amical să întreținem cât de cât forma sportivă a celor care au fost la antrenamente, dar sper că la ora jocului să ne adunăm, să strângem rândurile, să dăm tot ce e mai bun și să reușim să aducem încă trei puncte la clasament.”, a declarat Edi Iordănescu, în cadrul unei conferinţe de presă.