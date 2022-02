Edi Iordănescu, întors din drum în ultima clipă: „Aveam chiar un acord acolo! Aș fi câștigat mult mai mult”

Edward Iordănescu (43 de ani) a devenit selecționerul României la finalul lunii trecute și este gata să schimbe total înfățișarea primei reprezentative!

Fostul tehnician al celor de la CFR Cluj și FCSB a povestit cum au decurs negocierile cu șefii de la Casa Fotbalului, dar și ce oferte primise înainte de a accepta propunerea FRF. Iordănescu jr. a dezvăluit că ajunsese chiar la un acord verbal cu un club din zona Golfului, însă telefonul primit din partea lui Răzvan Burleanu a schimbat total datele problemei.

„E o bucurie, o mândrie. Nu ascund că la sfârșitul anului trecut au fost primele contacte. După, lucrurile au intrat în impas. Federația a spus public și a spus că discută și cu alți antrenori și avea de unde să aleagă. Rămân la părerae că avem antrenori buni, cu potențial, care au confirmat.



Aici stăm cât de cât bine, dar, așa cum spunea, mi-am dorit foarte mult, am venit cu convingere, cu încredere. Am încredere în potențial fotbalistul român, avem o marjă importantă de creștere. Când contactele n-au mai fost cele așteptate, m-am repoziționat și mărturisesc că eram plecat cu un picior și jumătate pentru un alt contract.

Oferte din Grecia și Arabia Saudită pentru Edi Iordănescu

Când Federația a revenit, mi-am arătat toată deschiderea și am venit cu energie și entuziasm. Putem crește nivelul naționalei și să devenim din nou competitivi, să revenim la un turneu final. Orice antrenor își dorește să fie prima opțiune, iar acolo unde am fost, am fost prima opțiune. În Grecia am refuzat, în Arabia Saudită aveam chiar un acord, lipsea o semnătură.



Aș fi câștigat mult mai mult în Arabia Saudită, însă nu asta a contat. Când am fost contactat de FRF, am anunțat clubul că refuz propunerea pentru că e naționala țării mele și e o prioritate. S-au supărat un pic pentru că erau pregătiți să mă anunțe oficial. Erau foarte avansate discuțiile, urma doar să primesc biletele de avion și să plec”, a spus Edi Iordănescu, potrivit Pro X.