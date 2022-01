Edi Iordănescu, mesaj pentru suporterii naţionalei: ,,O să dau tot ce am mai bun! Să dea Dumnezeu să mergem în Germania”

Edi Iordănescu este noul selecţioner al României. Acesta a fost prezentat oficial, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă.

După ce s-a declarat destul de optimist la conferinţa de presă, Edi Iordănescu a ţinut să le transmită un nou mesaj suporterilor naţionalei, însă prin intermediul reţelelor de socializare de această dată. Tehnicianul transmite că toate deciziile îi vor aparţine la prima reprezentativă si speră să ajungă cu naţionala la Campionatul European din 2024.

,,Salut. Vreau să vă mulţumesc frumos pentru toate mesajele trimise de felicitare şi încurajare. Vă promit că o să le parcurg pe absolut toate, în perioada următoare. Nu promit însa să reuşesc să vă şi răspund tuturor, dar sunt sigur că înţelegeţi motivele. Pot însă să vă promit că o să dau tot ce am mai bun pentru echipa naţională şi la final să dea Dumnezeu să mergem împreuna în Germania pentru turneul final.

Vă garantez că toate deciziile tehnice îmi vor aparţine în exclusivitate, aşa cum a fost în toate colaborările mele trecute ţi îmi voi asuma total responsabilitatea rezultatelor. Nu am stat pe gânduri, am venit cu convingere, cu determinare, nu am ezitat niciun moment, am spus un ,,Da” puternic pentru echipa naţională şi am încredere mare în munca pe care o putem face împreuna cu staff-ul, echipa şi toţi cei implicaţi în proiect. Uniţi pentru România!!”, a scris Edi Iordănescu, pe Facebook.

Poveste fabuloasă cu selecţionerul Edi Iordănescu: ,,Pleca dezbrăcat”

Daniel Pancu, fost internaţional, a dezvăluit că a fost coleg cu Edi Iordănescu în perioada junioratului, iar fiul lui Anghel Iordănescu pleca în acea vreme de la antrenamente mai mult dezbrăcat.

Pentru că tatăl său era selecţionerul României, Edi Iordănescu venea mereu la şedinţele de pregătire cu tricouri ale membrilor ,,Generaţiei de Aur”. Acesta le dădea apoi colegilor săi, pasiunea lui Iordănescu Jr. fiind pentru tricoul lui Ilie Dumitrescu.

,,Cu Edi am fost trei ani la juniori. Am multe amintiri. Era tot timpul cu tricourile lui Ilie Dumitrescu, și de la Tottenham și de la echipa națională. Era Generația de Aur atunci. Venea cu tricouri și pleca dezbrăcat. Era bătaie, licitație. Nu știu dacă primea bani sau altceva pe ele. Le dădea pe prietenie”, a declarat Daniel Pancu, pentru Digisport.