Edi Iordănescu, nemulţumit după egalul cu FC Voluntari: ,,A fost penalty clar”

Edi Iordănescu, antrenorul celor de la FCSB, a reacţionat la finalul jocului cu FC Voluntari, din cadrul etapei a 15-a a Ligii 1, terminat cu o remiză, scor 0-o.

După acest rezultat de egalitate, tehnicianul ,,roş-albaştrilor” a declarat că se aştepta ca echipa sa să sufere, având în vedere perioada grea prin care ua trecut mai mulţi dintre jucătorii săi. Mai mult, Edi Iordănescu este de părere că echipa sa a fost privată de un penalty.

,,A fost a cincea deplasare. E greu, consum mare. Ne așteptam să suferim. Am încercat în prima repriză, dar nu am ajuns în careu. Am ajutat, am schimbat. Nu am reușit să marcăm. Eu de când am venit am marcat în toate. Azi nu am reușit. Nu este ușor. Venim după consum energetic și o deplasare la Farul. Nu am mai avut putere. Și CFR a câștigat în minutul 90 împotriva lor.

Ne așteaptă un program infernal. A fost un penalty clar. Budi era interpus între el și minge. Era un alt joc cu acel penalty. Penalty nediscutat. A mai fost o lovitură liberă în prima repriză. S-a auzit de la bancă. Trebuie să învătățăm să trăim cu presiune. Am adus experiență. Trebuie să aducem puncte.”, a declarat Edi Iordănescu, la finalul jocului cu FC Voluntari.

În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe locul 2 în Liga 1, unde a acumulat 31 de puncte până acum. De partea cealaltă, cei de la FC Voluntari au urcat pe locul 5 în campionat, cu 25 de puncte acumulate din 15 meciuri disputate.