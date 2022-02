Edi Iordănescu, pus la zid de Victor Pițurcă: „A început cu stângul. Echipa națională nu e FCSB”

Victor Pițurcă (65 de ani) l-a criticat pe noul selecționer al naționalei de fotbal a României, Edi Iordănescu (43 de ani).

Pițurcă a scos în evidență și că Iordănescu jr nu are suficientă experiență.

”Orice antrenor ar veni la echipă națională trebuie susținut de toată lumea. Ce va reuși Edi Iordănescu vom vedea. Nu am niciun reper. Este un antrenor tânăr, care-și dorește foarte mult.

Sper ca psihic să se gândească la lucrul acesta. Echipa națională nu e FCSB. E altceva. A început și cu stângul, cu implicarea politicului. La primul eșec vă imaginați că va fi luat din toate părțile. Trebuie să aibă un psihic puternic pentru a realiza ceva.

Cum să nu fie ajutat când îl are pe taică-su’? Taică-su’ e prieten bun cu Gabriel Oprea. E normal să-l susțină”, a spus Pițurcă, la Digi Sport.

Pițurcă a mai spus că a fost criticat la eșecuri, pe vremea când era selecționerul primei reprezentative.

”Eu cum am fost? Am fost la Steaua, la echipa națională de tineret, când am venit la naționala mare au început: ‘Pițurcă, pușcăriile, barbutul!’”, a mai spus Pițurcă, la Digi Sport.

