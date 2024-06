Edi Iordănescu, pus la zid pentru deciziile luate înainte de EURO 2024: „Ambii ar fi trebuit să fie în lot acum!”

Edi Iordănescu a emis lotul preliminar pentru EURO 2024. Din lista lărgită lipsesc câțiva jucători ale căror prestații au fost foarte bune în acest sezon, dar nu au fost suficiente pentru a convinge selecționerul.

Deciziile luate de Edi Iordănescu au fost contestate de către Marian Aliuță. Fostul internațional român a precizat numele fotbaliștilor care trebuiau musai convocați pentru turneul final.

„Ambii ar fi trebuit să fie în lot acum!”

„Mitriță nu trebuie să lipsească de la echipa națională. Exact același lucru a spus și Florin Prunea. Nu mă interesează ce a fost în trecut, au fost niște probleme care l-au deranjat pe Edi. Trebuie să te uiți valoric la jucători, după Florinel Coman, Alexandru Mitriță este cel mai bun fotbalist din România. La fel trebuia să se întâmple și cu Marius Ștefănescu, ambii ar fi trebuit să fie în lot acum.

Mă uitam și la Louis Munteanu, dar pentru că nu are experiență, mă gândesc că poate i-a fost teamă lui Edi să îl ia. Este un jucător bun și de viitor, dar ar fi putut fi pe lângă lot.

Pușcaș a fost convocat, pentru că a fost în angrenajul echipei naționale, dar din punct de vedere valoric este sub Louis Munteanu. Edi se bazează pe forța pe care o are George Pușcaș. În meciul cu Ucraina, Alibec ar trebui să joace în fața lui Pușcaș. Valoric, este peste el. În primul rând, are putere, poate proteja, are fizic și are calitate tehnică mult mai ridicată decât ce are Pușcaș.

Foarte mult a crescut și are o altă atitudine Dennis Man. Se vede că joacă în Italia, chiar dacă vorbim de Serie B. Ianis Hagi, la fel, este un fotbalist de la care am așteptări mari, a venit după perioada de accidentare, a ajuns în Spania, a jucat și nu a jucat, dar ar trebui să fie momentul lui.

Are calități deosebite, este momentul lui, exact cum a fost și tatăl lui, care a demonstrat la turneele finale. Cam așa ar trebui să fie și el acum. Cu Real Madrid am văzut ce a făcut, dar trebuie să continue pe linia aceasta. În aceste jocuri de verificare trebuie să impresioneze”, a afirmat Marian Aliuță, potrivit celor de la Sport pe Surse.