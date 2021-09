Edi Iordănescu, răspuns tranșant pentru contestatari! ”Așa că, așteptați-vă la asta”

Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a surprins pe toată lumea în momentul în care a decis să lucreze cu Gigi Becali, ținând cont de vechile obiceiuri ale afaceristului din Pipera!

Edward Iordănescu este gata să îi aducă patronului de la FCSB titlul de campion, la mai bine de șase ani de la ultima performanță de acest fel. După experimentele eșuate cu Bogdan Andone, Bogdan Vintilă sau Dinu Todoran, afaceristul din Pipera a decis să aducă un antrenor mai bine cotat și să îi ofere acestuia toată libertatea de care are nevoie pentru a face performanță.

Cu toate acestea însă, gurile rele susțin că în continuare patronul echipei ar avea o influență destul de mare asupra deciziile luate în cadrul propriei echipe. Auzind asta, Iordănescu a ținut să pună capăt tuturor speculațiilor și a dezvăluit că nu se pune problema ca cineva să îi facă echipa și singurul care decide este el, împreună cu staff-u său.

„Când am verificat ultima dată, eu făceam echipa, așa că așteptați-vă să țin cont de părerea tuturor, dar să fac ceea ce cred eu că e mai bine. Calendarul nu l-am stabilit eu. Nu am avut jocuri accesibile. Îmi era mai ușor să zic că aștept pauza competițională și evitam un joc greu acasă cu Sepsi și la CFR. Nu am făcut asta, am dat un mesaj clar, îmi asum”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă dinaintea meciului cu Dinamo.