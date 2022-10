Edi Iordănescu, revoltat! Ce a spus despre contestatarii săi: „Este ultima oară când voi mai interveni public pe aceste teme!”

Edi Iordănescu a răbufnit în mediul online după valul de critici primite în ultima vreme. Selecționerul României a decis să transmită un comunicat destul de lung.

Mai exact, Edi Iordănescu a vorbit despre perioadele în care a fost antrenor la Gaz Metan Medias si Pandurii Târgu Jiu. Iată ce a transmis selecționerul României.

„Este ultima oară când voi mai interveni public pe aceste teme!”

„Doresc sa fac urmatoarele clarificari privind informatiile vehiculate public pe tema perioadelor mele ca antrenor la Gaz Metan Medias si Pandurii:

1. Am avut oferte repetate din partea domnului Ioan Mărginean pentru a prelua Gaz Metan Mediaș. Cand in final am ajuns la Medias, dansul a fost singura persoană cu care am negociat și semnat contractul de antrenor, în calitatea lui de președinte și administrator al clubului la acea vreme. Nu intră în responsabilitatea mea și a niciunui antrenor, în general, pașii ulteriori, administrativi și juridici, referitori la avize necesare sau înregistrarea contractului.

2. Jucătorii care au semnat contracte în acea perioadă cu Gaz Metan s-au aflat în aceeași situație.

3. Firma de avocatură reprezentată de soția vărului meu asigura clubului Gaz Metan servicii juridice cu mult timp înainte de venirea mea ca antrenor. În contextul financiar dificil pentru club, sprijinul ei, chiar în situații foarte delicate, a fost uneori gratuit.

4. Salariul menționat în material (8.000 de euro) nu este salariul meu de angajare la Gaz Metan, ci unul mai mic. Activitatea mea a adus clubului progres sportiv și financiar. Sportiv, am câștigat play-out-ul și ulterior am intrat în play-off. După venirea mea, vânzările de jucători au dus la surse de venit pentru un club aflat în insolvență (Olaru, Crețu, Ivanov, Fortes, I. Cristea și alții).

5. La Mediaș, susținerea financiară RomGaz s-a oprit. Oricât am reușit eu în plan sportiv, domnul Mărginean în plan administrativ iar Valentin și Anca Iordănescu în plan managerial și juridic să salvăm lucrurile pentru moment, scoțând clubul din insolvență!, ulterior s-a retras sprijinul financiar, a venit pandemia cu efectele ei și, apoi, a venit colapsul clubului.

6. La fel cum, la Pandurii, unde am preluat echipa de la retrogradare și am mers în cupele europene, susținerea Complexului Energetic Oltenia s-a oprit. În plin campionat am rămas cu jumătate din buget, iar echipa a fost neplătită ultimele 6 luni din mandatul meu. Știu că furia domnului Condescu, după ce mi-a propus prin mai multe rânduri prin intermediari să lucrez cu dumnealui, este consecință a faptului că am refuzat să semnez documente care ar fi convenit agendei lui personale. Am refuzat, atenționat de reprezentanții suporterilor, că risc să girez prin semnătura mea situații cu potențial caracter de ilegalitate și să suporterii nu recunosc acea echipă.

7. Menirea mea profesională, la ambele cluburi, a fost să asigur performanța sportivă, obiectiv pe care l-am îndeplinit evident. Prin îndeplinirea lui, m-am bucurat că am putut furniza și suportul pentru surse de venit consistente prin vânzarea jucătorilor în contextul performanțelor. Înțeleg că notorietatea funcției de selecționer al României e în ajutorul celor care vânează polemici și scandal inclusiv prin reintrepretarea trecutului. Dar este ultima oară când voi mai interveni public pe aceste teme. O fac azi pentru că suporterii trebuie să fie corect informați. Pasiunea lor merită mereu adevărul”, a transmis Edi Iordănescu, pe contul său de Facebook.