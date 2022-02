Edi Iordănescu, săgeți către Boloni: „Fotbalistul român are talent”

Edi Iordănescu a dat o declarație pentru as.ro în care contrazice teoria lui Ladislau Boloni prin care acesta declara că nu există la această oră fotbalist român talentat.

”A fost un sentiment ciudat. S-a discutat despre mine și domnul Boloni că posibili selecționeri. Eram un copil cu un adult în poza aia și mulți ani mai târziu efectiv să fii într-o discuție pentru echipa națională. Nu m-am simțit în competiție cu nimeni, nu am așteptat să sune telefonul, nu l-am ținut în mâna, a stat și pe vibrații, că nu era o prioritate.

Am venit cu convingerea că fotbalistul român are și talent, are și potențial, are și ce să ofere! Trebuie doar să îl ajutăm. Să îl instruim, să îl dezvoltăm. Să le dăm reperele care trebuie și atunci putem performa. Să cred în jucători! Altfel, pentru ce să mă duc? Pentru un avantaj material? Nu!”, a declarat Edi Iordănescu, în exclusivitate, la AS.ro LIVE.

„Să mă ierte jucătorii, dar nu găsești un jucător talentat în fotbalul românesc. Este opinia mea. Sigur, aprecierile mele pot fi greșite. Ultimii jucători de anvergură internațională sunt Cristi Chivu și Adi Mutu”, au fost afirmațiile lui Boloni care i-au deranjat pe jucătorii echipei naționale.