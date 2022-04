Edi Iordănescu și-a făcut bilanțul după 3 luni de mandat: „Îmi lipsește foarte mult”

Selecționerul Edi Iordănescu a fost numit în funcție pe 25 ianuarie 2022. A pregătit echipa națională a României în două amicale, 0-1 pe teren propriu cu Grecia și 2-2 în deplasare cu Israel. După 3 luni de mandat, el și-a făcut bilanțul și a spus care este marele regret.

„Cel mai mare minus e timpul, îmi lipsește foarte mult”, a spus Edi Iordănescu

Primele meciuri oficiale pentru Edi Iordănescu vor fi cele din Liga Națiunilor. Tricolorii joacă în Muntenegru pe 4 iunie, în Bosnia Herțegovina pe 7 iunie, după care acasă cu Finlanda (11 iunie) și Muntenegru (14 iunie).

„Noi avem păcatul ăsta, noi când câștigăm un meci, spunem că adversarul era modest. Dar așa a fost și acum. Concluzia este că echipa națională este în formare. Mai avem lucruri de pus la punct, este în formare ca mentalitate, ca gândire și ca identitate.

Asta am discutat și cu ei, să avem un nivel sub care să nu coborâm. Am avut medie de vârstă de 27 de ani. Am avut 9 jucători sub 28 de ani. În doi ani trebuie să ajungă la vârsta la care, din punct de vedere științific, e cea mai bună pentru performanță.

Am moștenit lucruri foarte bune, Mirel a făcut, a construit, chiar dacă nu a avut rezultate. La fel și Cosmin. E un nucleu pe care eu încerc să îl formez și să obțin și performanță. Cel mai mare minus e timpul, e o frustrare, îmi lipsește foarte mult.

Eu am energie, caut să construim, să facem lucruri care să ne apropie de performanță, dar mi-am a asumat asta, nu spun că îmi schimb acum mesajul”, a declarat Edi Iordănescu la Digi Sport Special.