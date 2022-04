Edi Iordănescu vorbește despre lucrurile bune făcute de Burleanu: „Există un focus foarte mare pentru dezvoltarea fotbalului!”

Răzvan Burleanu continuă să fie șeful FRF, după ce a câștigat alegerile. Astfel, Burleanu se află la cel de-al 3-lea mandat, iar la cârma naționalei României se află Edi Iordănescu, cel care a vorbit numai de bine despre șeful FRF.

Mai exact, lumea fotbalului românesc s-a revoltat împotriva lui Burleanu și celui de-al 3-lea său mandat, însă Edi Iordănescu este de altă părere.

Edi Iordănescu, principalul susținător al lui Burleanu: „Sunt implicaţi, se discută tot timpul, există interes!”

În cadrul Adunării Generale a FRF, a fost prezent și Edi Iordănescu. Selecționerului României consideră că Burleanu a fost și este un adevărat făcător de bine pentru fotbalul românesc. Acesta a exemplificat astfel:

„În primul rând, există un focus foarte mare pentru dezvoltarea fotbalului, încă de jos. Şi văd asta pentru că suntem la federaţie, se pune mult preţ, sunt proactivi, sunt implicaţi, se discută tot timpul, există interes.

Toţi care suntem în cadrul federaţiei ne aducem aportul în sensul ăsta. Eu am mers cu foarte multe probleme, mai am în continuare foarte multe de discutat şi propuneri pe care le putem avea în viitor, dar tot timpul am găsit deschidere în sensul ăsta.

Şi când eşti deschis pentru muncă în echipă, când te înconjori de oameni care pot aduce plus valoare, nu ai cum să nu aduci îmbunătăţiri. Fotbalul românesc are nevoie în continuare de dezvoltare şi de îmbunătăţire”, a declarat selecționerul României.

Răzvan Burleanu a fost ales pentru prima dată în 2014. Acesta își începe astfel, acum, cel de-al 3-lea mandat la comanda Federației Române de Fotbal.

Edi Iordănescu este selecționerul României din 2022. Acesta a debutat cu un eșec (0-1 cu Grecia) și o remiză (2-2 cu Israel).