Eduard Pap s-a enervat după eșecul cu Universitatea Craiova: ”Înseamnă că te pricepi și la fotbal!”

Universitatea Craiova a învins, luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Botoşani, în ultimul meci din etapa a şaptea a Superligii. Pentru botoşăneni este primul eşec din acest sezon. Oltenii au dat lovitura în minutul 90+3, prin Alexandru Crețu. La finalul meciului, portarul Eduard Pap a fost derabjat de întrebările jurnaliștilor.

”Ce putem să spunem când luăm gol la ultima fază? Alegăm ca să nu zic ce din minutul 1 până în minutul 94 și luăm gol dintr-o fază care, în fine, nu mai contează, dintr-o fază în care avem șapte jucători sub linie și luăm gol. Asta este. Trebuie să mergem mai departe. Ne așteaptă un meci greu cu Pitești pe care suntem obligați să îl câștigăm.

Nu știu, nu am văzut reluarea. Dacă tu zici că puteam să fac mai mult, înseamnă că te pricepi și la fotbal, la portari. O să mă uit cu antrenorul de portari. Vom analiza și vom vedea dacă puteam să fac mai mult sau nu”, a răspuns Pap.

Din păcate azi am pierdut. Nu am putut menține scorul de 0-0 până la finalul meciului. Era un punct bun pe care cred că meritam să îl luăm. E prima înfrângere. Din păcate a venit azi, tot trebuia să vină odată, dar la cum a arătat jocul, nu trebuia să pierdem astăzi. Probabil vom mai câștiga și noi în minutul 94, la fel cum am pierdut astăzi.

Trebuie să fim bărbați, ne așteaptă un drum lung. Eu simt că trebuie să îmi iau revanșa față de cei de la Pitești. Nu a venit bine pauza asta pentru că am pierdut. Eu cred că era bine să jucăm cu FCSB așa cum trebuia, nu s-a jucat, nu am decis noi și trebuie să mergem înainte”, și-a continuat discursul Eduard Pap.