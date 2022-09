Eduard Radaslavescu, mesaj pentru Dumitru Dragomir după ce s-a luat de greutatea acestuia: „Sunt foarte bine, sunt puțin mai masiv!”

Naționala României U19 va participa la Turul de Elită, pentru Campionatul European din 2023. Tinerii „tricolori” au învins Austria U19 cu 2-0, unul dintre goluri fiind marcat de Eduard Radaslavescu, jucătorul FCSB-ului.

Tânărul fotbalist a vorbit despre greutatea sa, după ce acesta a fost contestat chiar de către Dumitru Dragomir, fostul șef LPF. Iată ce a spus Radaslavescu.

„Poate de asta s-a văzut de la distanță!”

„Înseamnă foarte mult pentru încrederea noastră. Suntem o generație bună, cu jucători foarte buni și am avut nevoie de această calificare. A fost un meci deschis, cu două echipe care au încercat să joace fotbal. Din fericire, ne-a ieșit și i-am lăsat acasă

Mă ajută foarte mult, sunt meciuri internaționale cu adversari puternici din toată lumea. Mă ajută pentru încredere și cresc. E important să ai meciuri, mă bucur că am venit la echipa națională, iar acum mă întorc la club și dăm drumul la treabă.

Golul a fost pentru mine, nu îl iau ca pe un răspuns. Mă bucur că am ajutat echipa și am obținut această calificare. Sunt foarte bine, sunt puțin mai masiv, poate de asta s-a văzut de la distanță că sunt mai plinuț, dar nu, nu am kilograme în plus”, a spus Eduard Radaslavescu, după victoria cu Austria.

Radaslavescu a ajuns la FCSB în această vară de la Farul Constanța în schimbul sumei de 500 de mii de euro.