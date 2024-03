Edward Iordănescu este convins: „Trebuie să învăţăm din astfel de momente”

Naţionala de fotbal a României a pierdut cu 2-3 în fața Columbiei, amicalul care a avut loc pe Stadionul Civitas Metropolitano din Madrid.

„Trebuie să învăţăm din astfel de momente”, recunoaște Edward Iordănescu

Naționala sud-americană a înscris prin Cordoba (6), Arias (35) și Asprilla (79), iar Hagi (84), și Tănase (90+4) au marcat golurile „tricolorilor”

Selecţionerul României, Edward Iordănescu, transmite că meciul de pregătire a fost un test de maturitate din care jucătorii săi trebuie să înveţe.

„A fost un test util, cel mai important test pe care echipa naţională îl are sub comanda mea şi un test pe care mi l-am dorit.

Am acceptat acest test în cunoştinţă de cauză, ştiam ce urma să întâlnim, o forţă mondială, o echipă completă. Şi nu întâmplător Columbia a bătut Germania, Spania, Brazilia.

Aşa că pentru noi a fost un test util din care cu siguranţă învăţăm lucruri. Acest meci a fost un test de maturitate. Le-am spus băieţilor că trebuie să învăţăm din astfel de momente, să ne inspirăm, să ne verificăm unde suntem.

Bineînţeles că nu sunt mulţumit de rezultat, dar sunt mulţumit de eforturile depuse şi de faptul că echipa dă mereu tot ce are mai bun indiferent de adversar”, a afirmat Iordănescu.

„Noi cu Columbia am finalizat de 4 ori pe spaţiul porţii, în timp ce Brazilia de maximum 3 ori”, este concluzia lui Edward Iordănescu

Selecționerul își dorește să vadă mai multă claritate la jucători, iar aceștia să dovedească op siguranță mai bună la pase.

„Am tratat meciul ca un test pentru că am schimbat mult echipa, am dat minute pentru că am vrut să vedem mai mulţi jucători şi să experimentăm nişte lucruri. Ne-am asumat.

Mă bucur totuşi că echipa nu a cedat şi ca de fiecare dată nu a renunţat şi a dat tot ce a avut mai bun.

Ar fi trebuit să avem mai multă încredere, mai mult curaj, în special în prima repriză. Pentru că atunci când primeşti gol în minutul 5 te scutură un pic din punct de vedere emoţional.

Îmi doresc mai multă claritate, mai multă mişcare, mai multă siguranţă la pase. Să ţinem mai mult de minge, fiecare să îşi asume că nu pierde mingea.

Pentru că adversarul de azi a reacţionat foarte bine atunci când noi am pierdut acele mingi. În repriza a doua a fost însă altceva, cei de pe bancă au intrat cu încredere, au marcat şi au mai avut ocazii.

Dacă apelăm la statistică, noi cu Columbia am finalizat de 4 ori pe spaţiul porţii, în timp ce Brazilia, Germania şi Spania au şutat de maximum 3 ori. Nu e întâmplare, dar e un test util”, a adăugat selecţionerul.