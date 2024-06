Edward Iordănescu – Să dea Dumnezeu, ce nu ne-a intrat în seara asta să ne intre în Germania!

Selecţionerul Edward Iordănescu a văzut multe lucruri bune în evoluţia tricolorilor în meciul cu Liechtenstein, încheiat însă la egalitate, 0-0, la Bucureşti, cu echipa de pe locul 202 în ierarhia FIFA.

„Îmi prezint regretul in fata suporterilor, în numele meu şi al echipei. Orice supărare au aş vrea să o reverse asupra mea, nu asupra echipei. Au fost multe lucruri bune, dar ne-a lipsit claritatea la finalizare. Am avut atâtea situaţii, au funcţionat, am avut un atac poziţional destul de bun. Ne-a lipsit golul, trebuie să învăţăm din asta şi să sperăm că şansa va veni şi ea. Eu nu eram interesat de un scor fluviu ci doar să câştigăm, petru moralul echipei. E o seară care nu ne bucură dar nu avem timp să stăm prea mult cu regrete. În seara asta trebuia mai multă forţă şi inspiraţie în faţa porţii şi alta era situaţia”, a declarat Edi Iordănescu.