Elias Charalambous: „Este greu să câștigi pe terenul celor de la Botoșani”

Întrebat la conferința de presă câți fotbaliști disponibili are pentru meciul de la Botoșani, antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a început să râdă și a răspuns: „Destui câți să jucăm”.

„Știm foarte bine că cei de la FC Botoșani sunt buni pe teren propriu. Nu va fi un meci ușor, avem nevoie de cele 3 puncte mai mult decât niciodată pentru a urca în clasament. Trebuie să câștigăm mâine. Bîrligea este într-o formă bună, a arătat-o și la națională. Vine de acolo cu un moral bun. Știm foarte bine că avem mulți accidentați pentru mâine, dar asta nu este o scuză.

Este greu să câștigi pe terenul celor de la Botoșani, toate echipele au suferit acolo. Trebuie să dăm totul pentru a câștiga. Dawa este sută la sută. Cu Chiricheș o să vedem la antrenament. O să decidem. Musi este ok și el.

Am fost la România – Cipru, am vrut să îmi văd jucătorii, am vrut să văd naționala țării mele. Mă bucur că i-am văzut, mă bucur pentru Bîrligea că a marcat. Eram mai fericit dacă marca împotriva altui adversar, dar este ok și așa. Avem mulți lideri, Bîrligea, cu siguranță, este un jucător important, la fel ca mulți alții. Pentru mine, ceea ce face diferența este spiritul de echipă. Nu îmi place să vorbesc despre individualități. Colectivul face întotdeauna diferența.

Octavian Popescu are nevoie de timp. În acest moment, nu pare că va putea juca până la finalul anului, dar vedem ce va fi. Tănase este foarte aproape să revină. Mâine nu, poate la meciul următor. Băluță mai are nevoie de timp. Avem jucători accidentați, alții abia reveniți de la echipele naționale”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.