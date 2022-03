Eliminat din Europa League, Alexandru Cicâldău nu l-a uitat pe Gică Hagi: „Fără el și fără academia lui, nu aș fi ajuns aici!”. Ce a declarat după meciul cu Barcelona

Galatasaray a pierdut returul de pe teren propriu cu scorul de 1-2 împotriva Barcelonei. Românul Alexandru Cicâldău a fost titular și și-a lăsat amprenta asupra jocului. Mijlocașul a oferit assist-ul de la primul gol marcat de Galatasaray, când a centrat perfect din corner.

Deși echipa turcă a dat lovitura prin deschiderea scorului, Barcelona a reușit să întoarcă scorul și să obțină calificarea în sferturile Europa League. În tur, meciul din Spania s-a terminat 0-0.

Alexandru Cicâldău, reacții și impresii după duelul cu Barcelona

„Cred că am făcut o primă repriză perfectă, ținând cont și de adversar. Sigur este una dintre cele mai bune echipe din lume la ora actuală. A doua repriză să spun că a fost puțină oboseală, dar cred că această oboseală a fost pentru că ei țineau meci și pasau. Nu știu, am pierdut până la urmă, nu pot să spun că a fost cel mai important meci al carierei. Mă bucur că am fost titular și am dat totul să-mi ajut echipa, sunt sigur că vor mai veni astfel de momente.

Barcelona este renumită pentru posesia pe care o are, indiferent cu ce adversar joacă. S-a văzut și astăzi că au o posesie superioară. Acesta este target-ul meu, să joc cu asemenea echipe, să joc la un asemenea nivel. Sunt foarte fericit la Galatasaray, este primul meu an în afara României și trebuie să muncesc în continuare.

M-a împins (n.r. – Jordi Alba), dar nu cred că se poate da așa ușor penalty. Este foarte important, două legende ale ambelor cluburi. Domnul și Hagi a și contribuit la cariera mea ca și fotbalist, îi mulțumesc. Fără el și fără academia lui, nu aș fi ajuns aici!”, a declarat Alexandru Cicâldău pentru PRO TV, citat de Sport.ro.

Românul părăsește competiția alături de echipa sa după un meci solid făcut de aceștia. Fanii le-au fost alături până în ultimul minut.

Alexandru Cicâldău a primit nota 6,8 din partea celor de la Sofascore.