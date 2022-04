Elisabeta Lipă l-a aruncat pe Ion Țiriac în apă: ,,Nu are nimic, vă salvăm noi”

Elisabeta Lipă a povestit un întâmplare haioasă în care l-a arunca pe Ion Țiriac în apă.

În 2004, la Jocurile Olimpice de vară de la Atena, Elisabeta Lipă, a fost în culmea fericirii pentru că delegația României a cucerit medalii la canotaj și l-a aruncat în apă pe Ion Țiriac. Înainte de a face acest gest, fosta canotoare i-a șoptit lui Ion Țiriac că totul va fi în regulă, chiar dacă tenismenul nu știe să înoate.

,,În canotaj se face ‘botezul’. Fie că ești sportiv și te răstorni, fie că ești antrenor și te aruncă sportivii. Domnul Țiriac era președintele COR. Am câștigat, am trecut de protocol, l-a sunat președintele țării, domnul Ion Iliescu, a venit cu telefonul la noi, la sportive și am primit felicitările la cald de la domnul Iliescu.