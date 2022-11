Elveția, peste România! Reacția lui Eugen Neagoe: „Suntem destul de departe de jocul pe care îl joacă!”

Elveția s-a impus cu 1-0 în fața Camerunului în primul meci de la CM 2022. „Țăra Cantoanelor” va fi adversara României în preliminariile Euro, iar Eugen Neagoe este convins că suntem depășiti de elvețieni.

Mai exact, tehnicianul lui U Cluj crede că „tricolorii” trebuie să dea tot ce au mai bun dacă vor să îi țină piept Elveției. Iată ce a spus Neagoe.

„Părerea mea este că nu avem nicio șansă la primul loc și să ne gândim la locul doi!”

„Dacă ne uităm la Elveția, suntem destul de departe de jocul pe care îl joacă. Ar trebui să fim realiști. Părerea mea este că nu avem nicio șansă la primul loc și să ne gândim la locul doi.

Eu când eram în staff-ul lui Victor Pițurcă la echipa națională, noi am jucat un joc amical cu cei din Elveția și am câștigat cu 1-0. Dar Elveția nu era echipa de acum. Acum este mult mai valoroasă. Chiar dacă și atunci erau mai buni decât noi, am reușit să câștigăm. Cred că undeva în 2012, și Gicu Grozav a marcat.

Elveția, în acest moment, este foarte puternică, foarte bine organizată. Din punctul meu de vedere, după această victorie, ei se vor califica mai departe, chiar dacă fac parte dintr-o grupă extrem de dificilă.

În mare formează aceeași echipă ca la EURO 2020. Dacă vă mai aduceți aminte a fost condusă la două goluri de Franța, a revenit și s-a calificat. Este o echipă care poate juca foarte bine împotriva oricărui adversar

Până la urmă, poți să scoți un rezultat bun contra Elveției. Nu va fi ușor absolut deloc. Acum, povești am auzit foarte multe. Cu tot respectul pentru fostul selecționer venit din Germania (n.r. – Christoph Daum), când a venit la noi a zis că va ataca și când nu va avea mingea. Eu nu știu dacă este posibil acest lucru.

Va fi dificil să ne luăm la luptă din primul minut cu elvețienii. Cred că trebuie să fim o echipă foarte bine organizată și să profităm de spațiile care se vor crea. Mie îmi plac foarte mult Akanji și Xhaka, care pot juca la oricare echipă din lume.

Nu știu ce jucători de la noi pot depăși cu ușurință asemenea doi fotbaliști. Selecționerul trebuie să-și facă teme foarte bine pentru a obține un rezultat bun contra Elveției”, a declarat Eugen Neagoe, pentru Digi Sport.

România face parte din Grupa preliminară I, din care mai fac parte Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.