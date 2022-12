Emil Boc, puternic deranjat de evenimentele de la U Cluj: „Gestul pe care l-a făcut Neagoe este inacceptabil!”

Primarul Clujului, Emil Boc, a vorbit recent despre situația tensionantă de la Universitatea Cluj.

Mai exact, Emil Boc consideră că gestul antrenorului Eugen Neagoe este total nepotrivit și că a stârnit o adevărată revoltă în oraș.

„Gestul pe care l-a făcut Neagoe este inacceptabil!”

„S-a întâmplat și un eveniment neplăcut legat de fotbal și nu pot să nu comentez. Am primit vestea total neașteptată a antrenorului Universității Cluj de a-și încheia colaborarea cu clubul nostru și de a pleca la un alt club din România. Cu tot respectul pe care i-l port domnului Neagoe, cu care am avut o discuție fair-play, l-am asigurat de susținerea orașului, de independența managerială, independența de decizie în ceea ce înseamnă alcătuirea echipei, a jucătorilor…

Nimeni nu s-a amestecat și nu se va amesteca niciodată. Are un contract fără clauză de reziliere, iar gestul pe care l-a făcut eu îl consider inacceptabil. În termeni politicoși, i-am spus același lucru și domniei sale la telefon, că din această perspectivă, a relațiilor instituționale, este într-o stare de război cu Clujul, cu tot ce înseamnă starea de război a prevederilor legale, pentru că am considerat și consider inacceptabil un asemenea gest, când, după ce toată lumea ți-a dat creditul total să faci transferurile necesare, să angajezi tot ce este necesar, să pregătim returul într-un moment greu al Clujului, că nu suntem într-o etapă foarte ușoară, pur și simplu să fim anunțați că ai luat o altă decizie, nici măcar în prealabil să ne spună altceva.

Consider că este o atitudine de netolerat în raport cu Clujul și cred că respectul față de meseria de antrenor îți cere să-ți duci până la capăt sau cel puțin să-ți îndeplinești un obiectiv pe care l-ai angajat și să nu părăsești o corabie când este la greu. Repet, dacă ar fi fost o clauză în contract, dacă s-ar fi solicitat ceva înainte, dacă s-ar fi purtat un dialog, conveneam un anumit termen, un anumit moment, puteam să discutăm, dar nu de pe o oră pe alta sau de pe o zi pe alta.

Acest gest, repet, îl consider, încă o dată spun, inacceptabil și recomandarea mea este aceea de a avea o atitudine legală, termenul de stare de război în termen fotbalistici, evident, adică cu respectarea tuturor prevederilor legale, cu răscumpărarea banilor primiți, cu clauza obținută pe căi legale, banii înapoi la club și cu utilizarea instrumentelor prevăzute de lege. Pentru că trebuie să înțeleagă toată lumea că la Cluj nu este permis ca cineva să-și bată joc de pe o oră pe alta de un oraș, de o echipă de suflet a acestei țări, a Transilvaniei, care nu merită să fie târâtă într-un asemenea…

Eu nu mă pricep la fotbal și am considerat de fiecare dată că și aici cuvântul dat e cuvânt respectat, dar se pare că lumea fotbalului este diferită de lumea în care noi credem că trebuie să trăim și în care vrem să trăim. Și cei care vin aici la Cluj trebuie să știe că vin într-un oraș unde cuvântul dat este cuvânt respectat, chiar dacă e vorba despre fotbal. De aceea, din punctul meu de vedere, consider că această stare de război, în termeni fotbalistici, trebuie să meargă până la respectarea tuturor prevederilor legale față de un gest care nu are nimic în comun cu fair play-play-ul. Sportul, prin excelență, este fair-play. Ori, dacă este fair-play, respectă-l.

Am convingerea că, așa cum a făcut de fiecare dată în momente grele, clubul va reuși să găsească o soluție. Nu știu care va fi ea și nu e treaba mea și nu mă amestec într-o asemenea decizie. Am încredere în Radu Constantea, reprezentantul Consiliului Local, că împreună cu ceilalți specialiști ai universităților și cu cei care sunt acolo vor găsi soluția corectă pentru Cluj și pentru echipă, dar, în același timp, cei care își bat joc de Universitatea nu trebuie să rămână nesancționați potrivit prevederilor legale”, a spus primarul Emil Boc, citat de Ziua de Cluj.