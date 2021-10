Emma Răducanu, declarație de dragoste pentru România! Ce spune despre relația cu Simona Halep

Sportiva în vârstă de doar 18 ani va participa la turneul organizat la Cluj și ar putea da peste Simona Halep!

Tânăra sportivă ține prim-planul tenisului feminin în momentul de față, asta datorită triumfului de la US Open. Emma Răducanu continuă să uimească în circuitul WTA, iar câștigarea primului Grand Slam din carieră a propulsat-o pe britanica cu origini românești până pe locul 24 în ierarhia mondială, una dintre cele mai bune clasări din carieră.

Acum, Emma așteaptă debutul la Transylvania Open, competiție care se va desfășura la Cluj. Răducanu a avut doar cuvinte de laudă la adresa României și a dezvăluit că ultima sa vizită la București a fost acum doi ani. Totodată, tânăra sportivă a vorbit și despre relația pe care o are cu Simona Halep și a mărturisit că și-ar dori să o întâlnească în premieră pe aceasta în cadrul întrecerii de săptămâna viitoare.

“A fost un antrenament foarte bun, m-am bucurat mult de prezenţa fanilor. Iubesc România, dar nu am mai fost de doi ani şi jumătate să o vizitez pe bunica, la Bucureşti. Mă bucur de fiecare dată când mă întorc în România şi cu siguranţă o să îmi vizitez bunica după ce voi încheia turneul.

Simona este o persoană foarte drăguţă. Mereu a fost amabilă cu mine şi mi-a dat multe sfaturi. Este o inspiraţie pentru mine. Mi-ar plăcea să joc o semifinală împotriva Simonei Halep, dar mai este mult până acolo (râde).

Sunt puţin emoţionată când văd cât de multă lume mă susţine aici. Este o ocazie foarte bună pentru a-mi testa limba română. Iubesc oamenii de aici, există mult umor în România. Aici este o mâncare excelentă şi de fiecare dată când revin, bunica mea mă răsfaţă cu bunătăţi.

Prima dată am întâlnit-o pe Gabi, ne-am împrietenit, am vorbit şi am devenit prietene. Am vorbit şi cu Monica Niculescu foarte mult. Mă bucur că m-au primit foarte bine şi că au avut răbdare cu mine”, a spus Emma Răducanu, înaintea debutului la Transylvania Open.