Emma Răducanu, gest de campioană adevărată! Ce a făcut imediat după prima înfrângere din 2022

Câștigătoarea US Open din sezonul trecut a cedat fără drept de apel în primul său meci din acest an, scor 0-6, 1-6, în fața kazahei Elena Rybakina (13 WTA), în runda inaugurală a turneului WTA de la Sidney!

Emma Răducanu a avut un start de coșmar în 2022, astfel că a părăsit rușinos prima sa întrecere după infectarea cu COVID-19. Eșecul de zilele trecute a ambiționat-o însă și mai tare pe britanica în vârstă de 19 ani, care a dezvăluit ce a făcut imediat după partida cu Rybakina.

Jucătoarea cu origini românești a mărturisit că s-a întors la scurt timp pe terenul de joc și a început să exerseze loviturile care nu i-au ieșit în meci. Emma Răducanu nu se regăsește în ultima perioadă, astfel că a înregistrat nu mai puțin de patru înfrângeri în ultimele șase meciuri.

”Știți ce am făcut după meci? Am luat o cutie de mingi și am mers direct pe terenul de antrenament. Am simțit că aș fi putut face unele lucruri mai bine și am încercat să le repar imediat, să nu plec de aici cu un sentiment de regret!

La sfârșitul zilei, vreau doar să fiu mulțumită de mine. Chiar dacă voi fi pusă la pământ, trebuie să mă ridic! Consider că am făcut un pas înainte și am învățat ceva din această înfrângere”, a declarat Emma Răducanu, în cadrul unei conferințe de presă.