Emma Răducanu, sfătuită să colaboreze cu Darren Cahill: ,,L-aş suna de urgenţă”

Emma Răducanu este noua senzaţie a tenisului feminin mondial! La doar 18 ani, sportiva cu origini româneşti a cucerit titlul de Grand Slam de la US Open.

După ce a cucerit titlul din America, Emma Răducanu a rămas fără antrenor. Greg Rusedski, fost număr 4 ATP, este de părere că Emma ar trebui să profite de faptul că Darren Cahill este liber după despărţirea de Simona Halep şi să-l contacteze pentru a colabora.

,,Se vorbește mult despre Darren Cahill, așa că dacă l-ar putea aduce în echipa ei, cu contract pe termen lung, ar fi extraordinar! Eu, unul, l-aș suna de urgență să-l întreb dacă e dispus să facă asta!

Trebuie să găsească antrenorul potrivit pentru ea. Dar și Darren trebuie să-și dorească să facă treabă! Are munca lui de televiziune pe care îi place să o facă în acest moment. Are familia sa și trăiește în Australia în aceste zile, așa că trebuie să găseească o modalitate prin care să-l convingă. Cunoscându-l pe Darren, și-ar dori un angajament pe termen lung! Are experiență, are CV și a reușit totul în tenis, așa că ar trebui să se afle în fruntea listei.”, a declarat Greg Rusedski, pentru Sky Sports.