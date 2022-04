Emma Răducanu și-a găsit avocat în persoana lui Eugenie Bouchard – Canadianca îi ia apărarea fenomenului Emma Răducanu

Emma Răducanu a produs una dintre marile surprize din istoria tenisului după ce a câștigat titlul la US Open 2021, dar de la acel moment nu a mai reușit în vreun moment să confirme. Este departe de forma arătată la New York, iar rezultatele au întârziat să apară după titlul de Grand Slam cucerit pe Arthur Ashe.

Emma Răducanu (19 ani) este ținta criticilor de tot felul, britanicei fiindu-i reproșat faptul că nu îi stă neapărat gândul la tenis.

Răducanu semnează contracte importante pe bandă rulantă, iar fanii tenisului, dar și unii experți, o critică pentru faptul că nu este concentrată cum ar trebui pe antrenamente.

Aflată pe locul 13 WTA în prezent, campioana en-titre de la US Open are două victorii în 2022 dintr-un total de șapte meciuri jucate. Încasările din premii sunt în acest an de $179.298.

Simțindu-se încolțită tot mai des de cei care o critică, Emma a avut recent un răspuns pentru cei care o arată cu degetul.

„Mă antrenez 5-6 ore pe zi, sunt la club 12 ore pe zi. Dar dacă pun o postare din mașină, în drum spre antrenament, brusc nu mai sunt concentrată la tenis.

Cred că este nedrept, dar e ceva cu care trebuie să învăț să mă obișnuiesc. Ar trebui să fiu mai insensibilă la astfel de comentarii” – Emma Răducanu.

Aflată la un moment dat pe locul 5 în clasamentul mondial (în 2014), sportiva din Canada se poate lăuda cu o prezență în finala de la Wimbledon (2014) și cu una în semifinale la Roland Garros (tot 2014).

Bouchard spune pe contul personal de Twitter: ”Te înțeleg, Emma”, sportiva din Canada simțind că a primit de-a lungul carierei același gen de critici din partea opiniei publice.

I feel you, Emma 😅 pic.twitter.com/2x1wbqcbkX — Genie Bouchard (@geniebouchard) April 3, 2022

În acest moment, Emma Răducanu este legată prin contract de Nike, Wilson, Dior, Tiffany & Co., Evian, British Airways, Vodafone și Porsche.