Emma Răducanu, umilită la Sydney! Reacţia sportivei + rezultatele zilei la tenis feminin

Dacă anul trecut câştiga la doar 18 ani titlul la US Open, acum, sportiva a a fost umilită în primul ei meci din 2021. După acest eşec, sportiva a declarat că nu se va demoraliza.

,,Cred că voi uita acest meci. Ieri a fost a doua oară când am jucat un meci oficial în ultimele două luni. Sunt convinsă că pot trece peste această înfrângere și că pot continua să muncesc în continuare.

Vreau să joc în continuare. Chiar dacă sunt doborâtă, trebuie doar să mă ridic și să rămân în picioare. Ești puțin mai bun și înveți multe lucruri. Sunt la începutul primului meu sezon. Obiectivul meu este să nu fiu nici prea sus, nici prea jos.”, a declarat Emma Răducanu, potrivit WTA Insider.

Good perspective from Emma Raducanu after her loss.

“I think I’ll brush this off. Yesterday was pretty much my 2nd time playing competitive points for 2 months. I’m confident that I can brush it off and keep going and keep working.” Hit the practice court right after the match.

