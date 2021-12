Episod incredibil cu Eugen Trică şi Adrian Mititelu: ,,I-am spart parbrizul! M-a costat 40.000 de euro”

Eugen Trică este antrenorul care a readus-o pe FC U Craiova 1948 în Liga 1. Îndepărtat în vară de la echipă, acesta nu a mai avut succes la o nouă revenire pe banca oltenilor, iar la fianl de an a fost dat afară din nou de la clubul din Bănie.

După ce a anunţat că a rămas în relaţii bune cu familia Mititelu, Eugen Trică dezvăluie un episod mai vechi cu patronul echipei oltene. Acesta mărturiseşte că la un moment i-a spart parbrizul maşinii lui Adrian Mititelu, iar această întâmplare l-a costat nu mai puţin de 40.000 de euro.

,,Prima mea ceartă cu Mititelu a fost prin 2010. Eram jucător pe vremea aia, antrenor era Mark Wote. Atunci clubul s-a despărțit de el și eu am stat o etapă-două antrenor interimar. Săptămâna aceea era meciul cu CFR Cluj. Am jucat la ei, am câștigat campionate… M-am certat cu Mititelu pe un program al echipei, apoi a venit să ia telefoanele jucătorilor. Nu prea avea încredere în jucători. Ca după să aflu că nici în mine nu prea avea, suspectându-mă de niște lucruri.

N-am fost de acord să ia telefoanele jucătorilor, am plecat, mi s-a pus pata când am ieșit din cantonament. Atunci i-am spart parbrizul cu un tac de biliard. E un episod care nu-mi face cinste. Era un Mercedes ultimul model și de nervi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am luat-o ușor spre casă și când a ieșit de acolo nu i-a venit să creadă. Noi ne certăm azi și după cinci minute ne împăcăm.

40.000 de euro! Aveam de luat vreo 60.000 de euro de la Craiova și atât a vrut el să-mi oprească. S-a dus și la poliție, mi s-a făcut dosar penal și ca să-și retragă acea plângere am renunțat la bani mulți și s-a liniștit treaba. Dosarul a mers mai departe și într-un final s-au liniștit apele. Am plătit scump, dar a fost o greșeală din tinerețile mele. După episodul ăla cu tacul, credeți că mă mai chema domnul Mititelu dacă nu știa ceva despre mine? M-a angajat și am promovat echipa.”, a declarat Eugen Trică, pentru GSP.