Episod incredibil la FCSB! Ce schimbare a ordonat Becali într-un meci capital + „astea s-au întâmplat și cu Reghecampf”

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a dezvăluit lucruri mai puțin cunoscute din perioada de glorie a roș-albaștrilor, care reușeau să o elimine din Europa League pe Ajax Amsterdam, dar și să o învingă pe Arena Națională pe Chelsea!

Bucureștenii au fost protagoniștii ultimelor mari rezultate din fotbalul românesc, în perioada în care antrenor principal era Laurențiu Reghecampf. Deși a fost considerat drept unul dintre singurii tehnicieni care au avut parte de liniște din partea lui Becali, Reghe a căzut și el în „capcana” afaceristului din Pipera.

Concret, MM Stoica a mărturisit cum patronul FCSB-ului i-ar fi impus o schimbare în echipă chiar la pauza meciului cu Ajax, însă tehnicianul ar fi refuzat să facă acest lucru în primă fază. În cele din urmă însă, Reghecampf a decis să asculte de ordinul patronului, care în cele din urmă s-a dovedit a fi unul câștigător.

„La returul cu Ajax, am jucat cu Prepeliţă închizător. Bourceanu şi Pintilii lipseau. La pauză, era 1-0 pentru noi. A sunat Gigi: «Să iasă Prepeliţă, să intre în Filip». Reghe a spus: «Nu fac aşa ceva». I-am spus: «De ce să stricăm acum tot? Te rog frumos, fă-o!» A intrat Filip, a făcut meciul vieţii şi am scos-o pe Ajax. Sunt foarte multe episoade, dar spun ce am trăit eu.

Gigi e genul de om care iese şi spune ce simte. Totuşi, există cluburi, în prezent, unde se face şi mai mult. La alţii se dau schimbările cu minut cu tot, la noi e pistol cu apă. Nu s-a schimbat nimic faţă de acum şapte ani. E aceeaşi situaţie. Dacă echipa merge, joacă bine, Gigi nu se implică! Dacă echipa nu evoluează la nivelul la care îşi doreşte, se implică! S-au întâmplat aceste lucruri şi în primul mandat al lui Reghecampf”, a spus MM Stoica, potrivit Telekom Sport.