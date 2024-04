Erik ten Hag a răbufnit: ”Este jenant! Să vă fie rușine!”

Duelul dintre Coventry City și Manchester United din semifinalele Cupei Angliei a fost un adevărat spectacol.

”Diavolii roșii” au condus cu scorul de 3-0, dar au fost egalați în prelungiri, iar meciul a fost decis la loviturile de departajare.

Antrenorul olandez Erik ten Hag a fost criticat din cauza prestației elevilor săi, iar tehnicianul a răbufnit la conferința de presă de la sfârșitul meciului.

Ten Hag i-a acuzat pe jurnaliști că Manchester United a fost supusă unui ”val” de critici, cu toate că jucătorii săi au reușit calificarea în finala Cupei Angliei pentru al doilea an consecutiv.

”Ați pus destule întrebări. Una dintre ele a fost; ”Este jenant?”. Nu, reacția din partea voastră a fost jenantă. Este vorba de comentarii. Fotbalul de top se bazează pe rezultate. Am ajuns într-o finală și am meritat-o, nu doar prin acest meci, ci și prin celelalte meciuri.

Am pierdut controlul timp de 20 de minute, am avut și ghinion, când a fost 3-2 și apoi 3-3. Am fost foarte norocoși pe final, clar. Penalty-urile au fost foarte bune și am ajuns în finală, este o realizare uriașă.

De două ori în doi ani este magnific. Pentru mine, ca manager, sunt patru finale de Cupă în patru ani. E o rușine!”, a declarat Erik ten Hag, citat de Mirror.