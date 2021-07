Eriksen a făcut fericit un fan: „Alături de cel mai faimos om din lume”

La meciul Danemarca – Finlanda, din prima etapă a fazei grupelor, mijlocaşul lui Inter Milano s-a prăbuşit pe teren la finalul primei reprize. A fost resuscitat pe teren, după care a ajuns la spital unde a fost stabilizat și, în cele din urmă, externat.

Partida respectivă de fotbal a fost reluată după mai multe momente și, într-un final, s-a încheiat cu victoria la limită a debutantei la un turneu final, scor 1-0.

O dovadă a faptului că Eriksen se simte bine o demonstrează o fotografie postată de un mic fan pe Instagram, în care apare alături starul lui Inter Milano, zâmbitor și relaxat. Imaginea a ajuns virală după ce a fost publicată de Deutsche Welle.

”Sunt norocos. Aici, alături de Christian Eriksen, cel mai faimos om din lume”, a fost mesajul băiatul care a însoțit fotografia.

This young lad took a photo with Christian #Eriksen yesterday at the beach in Denmark ⛱️

His caption: "Lucky me, next to the most famous man in the world ⚽❤️"#EURO2020 #CZEDEN pic.twitter.com/32gbM2giy6

— DW Sports (@dw_sports) July 3, 2021