Eroul CFR-ului din partida cu ”U” Cluj a vorbit: ”De asta am fost acum un pic mai reținut!”

CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 7-a din play-off-ul Superligii.

CFR Cluj a înscris în minutul 35, prin Meriton Korenica.

Partida a fost întreruptă în minutul 62, deoarece sistemul VAR nu funcționa. Același lucru s-a întâmplat în minutul 72, când meciul a fost întrerupt timp de un minut și jumătate.

După meci, Korenica a oferit mai multe declarații.

”Am meritat să câștigăm. Abordăm toate meciurile la victorie și vom vedea ce se va întâmpla după ultima etapă, în lupta pentru titlu. Pentru mine, echipa e importantă, nu contează cine marchează. Uneori, sunt nervos pe teren. Pentru că am două, trei șanse de gol și nu reușesc să bag mingea în poartă. De asta am fost acum un pic mai reținut după ce am marcat“, a spus Korenica.

CFR ocupă locul 2 în clasamentul play-off-ului, cu 38 de puncte, la patru lungimi de liderul FCSB, iar U Cluj se află pe locul 4, cu 35 de puncte.