Eroul Rapidului a tras concluzia după victoria de la Botoșani: „Am avut putere și am crezut până la final”

Dragoș Grigore a marcat golul victoriei Rapidului la Botoșani, în minutul 90+4, din foarfecă, după o centarre venită de la Jayson Papeau.

Dragoș Grigore nici nu trebuia să fie în lotul Rapidului la meciul cu FC Botoșani

Fundașul rapidist s-a aflat la primul lui meci jucat în 2023, fiind trimis în teren în minutul 82 în locul lui Valentin Costache.

„Agonie, extaz, cred că au fost toate ingredientele, dar cel mai important este că am plecat cu cele trei puncte. Când ești egalat pe final, te doare, dar important este că am avut putere și am crezut până la final.

Rapidul speră, Rapidul va juca meci de meci la victorie, Rapidul arată bine, și-a îndeplinit obiectivul principal, accederea în play-off.

Mai sunt două etape din campionatul regulat și după vom trage linie, vedem unde ne vom poziționa și la ce distanță vom fi de primele locuri”, a spus Dragoș Grigore.

El a înscris la Botoșani al doilea gol în acest sezon, după reușita din deplasare cu FC Hermannstadt, în Etapa a 14-a, când Rapid a învins cu 2-0.

Surpriza a oferit-o antrenorul Rapidului, Adrian Mutu. „Dragoș Grigore nici nu trebuia să fie în lot pentru acest meci. Hotărâsem să facă un antrenament la sală cu alți jucători, dar m-am răzgândit în ultimul moment.

Mă bucur că a contribuit la această victorie”, a spus Mutu după meci. De menționat că și Papeau a fost rezervă, înlocuindu-l la pauză pe Alexandru Ioniță.