„Eu nu am mai văzut până acum!”. Ilie Dumitrescu, uimit de un aspect de la meciul Atletico Madrid-Manchester City

Deși Atletico Madrid a prestat un joc diametral opus celui defensiv de la meciul tur, tot a fost eliminată de City grație golului marcat pe Etihad. Diego Simeone a uimit lumea fotbalului, iar Ilie Dumitrescu a remarcat un aspect impresionant.

Fostul mare fotbalist român, în prezent analist sportiv, a comentat tactica utilizată de tehnicianul campioanei Spaniei.

„Tehnic vorbind, am spus în emisiune că este mare realizare pentru Atletico ca, în 70 de minute, City să nu-și creeze nicio ocazie acasă. Am spus-o din exterior, fără să folosesc alte cuvinte.

La fel și Pep a spus, de când a început fotbalul, există această problemă, cum să desfaci. El a explicat că el lucrează foarte mult să găsească soluții și idei să poată să contracareze jocul ăsta, organizarea asta de joc.

Două linii de cinci eu nu am mai văzut până acum. Deci este pentru prima dată. Mai sunt 4-2-3-1, cu unul puțin mai avansat, dar și el sub minge. Sau cu doi sub minge.